Et hus ble søndag ettermiddag truffet av et 50 meter bredt jordras som gikk over Torheimvegen i Nordfjordeid. Ingen ble skadd, men to personer som befant seg i huset ble evakuert, ifølge Vest politidistrikt.

Noe senere gikk det et nytt og mindre ras, like ved siden av det første raset.

– Per nå er 25 personer og to hunder evakuert fra totalt 12 boliger skriver politiet i en oppdatering klokka 19.05.

I en oppdatering like før kl 20, melder politiet at ytterligere 25 personer skal evakueres.

– Vi vil hente ut 25 nye personer nå. Det er i tillegg til de 25 personene som allerede er evakuert, sier innsatsleder Morten Hagen i Vest politidistrikt til NTB.

Noen av de evakuerte var ikke hjemme da raset gikk, skriver politiet i oppdateringen.

Stad kommune oppretter kommandosentral og samling for evakuerte i rådhuset på Nordfjordeid.

Verken personer, dyr eller kjøretøy er savnet, skadd eller truffet av rasene, understreker politiet.

– Vegtrafikksentralen har varslet om at geolog først ankommer området i dagslys i morgen, mandag 30/1, cirka klokka 10.00. Vegen vil bli stengt til denne vurdering er foretatt, skriver Vest politidistrikt.