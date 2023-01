Klokken 16 søndag melder forsikringsselskapet If at de har mottatt nær 40 skademeldinger om vanninntrengning i boliger og næringsbygg. Selskapet opplyser at tallet på skader kommer til å stige i løpet av søndagen og de nærmeste dagene.

– Uværet er ikke over ennå, og vi regner dessverre med at flere utover ettermiddagen og kvelden vil få vann inn i hus og andre bygninger, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i en pressemelding.

Han sier videre at det først og fremst er snakk om kjellere i Bergens-området som er rammet av overvann fra regnværet.

– Hvis det er frost i bakken, vil jordsmonnet ikke ta til seg så mye vann som på sommeren, og regnvannet samler seg på en helt annen måte enn ellers. Det er dessuten en utfordring med flater som er tettet igjen med asfalt, som i Bergen sentrum. Når det kommer store vannmengder i løpet av kort tid, blir det ofte overvannssituasjoner i gater og veier, sier Clementz.

Foreløpig er det for tidlig å si noe om omfanget på skadene i kroner og øre.

– Ofte kan det ta dager – i noen tilfeller uker – å få full oversikt, sier Clementz.