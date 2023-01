Stoltenberg på Asia-besøk

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg besøker Sør-Koreai dag og i morgen og Japan i morgen og tirsdag. I Seoul skal Stoltenberg møte utenriksminister Park Jin og forsvarsminister Lee Jong-Sup, mens han i Tokyo skal møte statsminister Fumio Kishida.

Valg i Tunisia

Andre runde holdes i valget på ny nasjonalforsamling i Tunisia. I første runde i desember var det bare én av ti av de stemmeberettigede som deltok. Mange partier oppfordret da til boikott. Tunisia ble regnet som det eneste landet der den såkalte arabiske våren i 2011 førte til demokratiske endringer over tid. Men med Kais Saied som president har utviklingen gått motsatt vei. I fjor suspenderte han nasjonalforsamlingen.

Blinken i Egypt

USAs utenriksminister Antony Blinken møter Egypts president Abdel Fattah el-Sisi i Egypt i dag. Deretter drar Blinken videre til nabolandet Israel og den palestinske Vestbredden. Blinkens besøk kommer trolig til å fokusere tungt på å dempe den spente situasjonen mellom Israel og palestinerne.

Scholz til Chile

Tysklands statsminister Olaf Scholz besøker Chile i dag og i morgen. Reisen til Sør-Amerika ble innledet i Argentina i går, der han møtte landets president Alberto Angel Fernandez for å diskutere blant annet handel. Scholz skal også besøke Brasil.

Ny biskop vigsles i Hamar domkirke

Ole Kristian Bonden (52), den nye biskopen i Hamar bispedømme, blir søndag vigslet i Hamar domkirke. Kong Harald er til stede. Bonden var tidligere prost i Sør-Østerdal.

Klima- og miljøministeren fortsetter besøke på forskningsstasjonen Troll i Antarktis

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) besøker den norske forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land. Reisen skal belyse stasjonens betydning for norsk antarktisforskning og -politikk, tilstanden ved dagens stasjon, behovet for tiltak og de ulike konseptene for oppgradering av stasjonen.

KrFs landskonferanse

Søndag fortsetter Kristelig Folkepartis landskonferanse på Gardermoen. Konferansen skal skolere partiets tillitsvalgte før lokalvalget i høst.

Søndag skal KrFs eldrepolitik, ruspolitikk, abordebatten og bistandspolitikken drøftes.

I tillleg får partiet besøk fra den demokratiske opposisjonen i Belarus og Ukrainas ambassadør til Norge,Lilia Honcharevych, skal orientere om situasjonen i Ukraina.