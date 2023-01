VG: Tom Hagen ble sporet av politiet etter løslatelse

Det er VG som lørdag melder om at politiet fortsatte den skjulte etterforskningen av ektemannen til den forsvunne Anne-Elisabeth Hagen, selv etter at han ble løslatt fra fengsel i begynnelsen av mai 2020. Selv om Tom Hagen ble løslatt av domstolene, har politiet opprettholdt drapssiktelsen mot ektemannen.

Fra juni av og i minst en måned etter løslatelsen hadde også etterforskerne plassert en sporingsenhet på bilen til Hagen, har VG fått opplyst. Med den kunne de peile bilens bevegelser.

Advokat Svein Holden sier til avisen at han er informert om den tekniske sporingen av bilen til klienten.

– Tom Hagen har vært gjenstand for en massiv etterforskning over flere år. Politiet har saumfart alle aspekter av livet hans gjennom åpen og skjult etterforskning. Etterforskningen har medført at mistankegrunnlaget mot han er betydelig svekket. Jeg er derfor overhodet ikke i tvil om at siktelsen mot han vil bli henlagt, sier Holden.

For ett år siden opplyste politiet til forsvareren at Hagen før pågripelsen i 2020 var blitt utsatt for en massiv skjult etterforskning i svært lang tid.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra parets hjem på Fjellhamar i Lørenskog 31. oktober 2018. Saken var hemmelig for offentligheten i flere måneder og ble først etterforsket som en bortføringssak. Politiet endret så hovedhypotese til at de mener hun ble drept.