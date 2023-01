Totalt er det over 800 personer som er påmeldt på konferansen.

Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er det grunn til å anta at noen av disse deltakerne har andre hensikter enn rent faglig påfyll:

– Det er en risiko for at man kan bli kontaktet av representanter for utenlandsk etterretning på en slik konferanse. Vi ber deltakerne om å være årvåkne, sier Gunnar Fugelsø, leder for PST i Troms til Nordlys.

Dette er ikke første gang PST er på konferansen. Sammen med Troms politidistrikt har de i flere år samarbeidet med konferansen. I år er konferansen spesielt aktuell, med den spente sikkerhetspolitiske situasjonen globalt som bakteppe.

Dette er derimot første gangen at de skal være åpent til stede.

– Vi vil være til stede med flere medarbeidere. Mer presis enn det kan jeg ikke være, sier Fugelsø til avisen.