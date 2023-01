Video offentliggjort etter at politi slo i hjel mann

Stemningen i den amerikanske byen Memphis er svært spent etter at fem svarte politifolk mishandlet en svart mann så grovt at han døde tre dager senere.

I natt norsk tid offentliggjorde myndighetene videoopptak fra politibetjentenes kroppskameraer, som viser den tre minutter lange mishandlingen.

Tre døde i flom

Tre personer er døde og minst en er savnet etter rekordstort regnfall som har ført til flom i New Zealands største by Auckland.

Auckland står nå overfor en stor opprydning, og folk bør holde seg innendørs hvis mulig, uttalte statsminister Chris Hipkins i dag da han var på befaring i byen. Gårsdagen ble den våteste dagen som noen gang er blitt registrert i Auckland. Da fikk byen like mye regn på en enkelt dag som byen pleier å få i løpet av hele sommeren.

General frykter krig mot Kina

Mike Minihan, en høytstående general i det amerikanske luftforsvaret, advarer om at USA kan havne i militær konfrontasjon med Kina om to år. Trolig vil kampen dreie seg om Taiwan, mener han.

Minihan argumenterer med at Taiwan neste år skal holde presidentvalg, noe som kan gi Kinas president Xi Jinping et påskudd for militært inngrep mot øya. Samtidig vil USA være opptatt med sitt eget presidentvalg.

51.801 barn født i Norge i fjor

Det ble født 51.801 barn her i landet i 2022. Det er en nedgang på 8,6 prosent fra året før, viser foreløpige tall fra Medisinsk fødselsregister.

Så få barn har det ikke kommet til verden i Norge siden 1985, da et ble født 51.407 barn. Men i 1985 hadde Norge 1,2 millioner færre innbyggere enn i dag.

I 2020 og 2021 ble det først henholdsvis 53.627 og 56.676 barn, ifølge tallene registrert i Medisinsk fødselsregister.

Vin, øl og sprit kan få helseadvarsel

Irland skal trykke en advarsel på alle flasker som inneholder øl, vin eller sprit. Norge kan følge ganske raskt etter.

Som EØS-land må vi følge EUs regler for handel. Allerede ved påsketider i fjor foreslo Helsedirektoratet advarsler på norske flasker, skriver Aftenposten.

YS avviser moderasjon i årets lønnsoppgjør

Hovedorganisasjonen YS avviser moderasjon i årets lønnsoppgjør. De mener eierne har styrket sin posisjon i flere år. Flere LO-topper har luftet tanken om staten bør komme på banen for å få lønnsoppgjøret i havn. Det bekymrer leder Hans-Erik Skjæggerud i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).

– Jeg frykter ut fra diskusjonen i mediene at man legger opp til et moderat lønnsoppgjør. Det er vanskelig å se for seg at medlemmene aksepterer et tredje år med reallønnsnedgang. Spesielt hvis det faktisk er rom for å ta ut mer, sier han til Klassekampen.