Vil fjerne smutthull som lar folk ta gratis ferje

AtB, kollektivselskapet i Trøndelag har oppdaget seks kjøretøy som er registrert på mindreårige eiere. Når fakturaen ikke betales, kan ifølge AtB ikke denne følges opp via inkasso, siden mottakeren av fakturaen er under 18 år, skriver Adresseavisen.

Kollektivselskapet kan heller ikke sende fakturaen til foreldrene av GDPR-hensyn, ifølge avisen.

I et brev til Samferdselsdepartementet skriver AtB at de er kjent med at biler kan registreres på mindreårige slik at de slipper å betale for bilen på ferja.

– Vi har ingen formening om hvordan folk har oppdaget dette «hullet», men det er rimelig å anta at flere har vurdert å utnytte muligheten når det har blitt kjent, skriver direktør for tilbudsutvikling og mobilitet i AtB, Harald Storrønning i AtB i brevet.

Men administrerende direktør i bompengeselskapet Vegamot, Marius Maske, advarer og sier det ikke er slik at kravet forsvinner, selv om det er en mindreårig som er mottaker.

– Man kommer ikke unna selv om man har registrert kjøretøyet på et barn. Kravet vil også henge ved barnet etterpå, sier han til avisen.

Statens vegvesen sa i fjor til NRK at de ikke har sett på dette som et stort problem tidligere. Problemet gjelder ikke bare denne ferjestrekningen i Trøndelag, men alle som benytter Autopass som betalingsløsning.

– Vi har satt i gang en utredning og er i kontakt med flere andre regelverkseiere og forvaltere. Det kan ta noe tid før saken er ferdig utredet, sier kontorsjef Tonje Sundland Mogensen i Statens vegvesen.