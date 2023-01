Tre av fire foreldre sjekker ikke hvem barna får penger av

238.000 foreldre kan sjekke sitt barns historikk på Vipps. Bare 50.000 gjør det månedlig, opplyser betalingstjenesten til NRK.

Dette gjelder barn under 15 år, der foreldrene har gitt samtykke til at barnet får opprette en Vipps-konto. NRK skrev tidligere denne uken om at barn nede i 8–10 årsalderen selger nakenbilder av seg selv. Vipps trekkes fram som én av flere plattformer hvor slik handel skjer.

– Politiet, Kripos og Økokrim har god kontakt med Vipps. Jeg vil rose det samarbeidet. Samtidig er det viktig at foreldre tar initiativ til å være tett på hva barna holder på med på nett, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), som fredag besøkte hovedkontoret til Vipps i Oslo.

Formålet med besøket var å lære mer om hvordan transaksjonsetterforskerne samarbeider med politiet for å bekjempe digital kriminalitet mot barn og unge.