En lang rekke togruter er berørt av signalfeilen som førte til stansen, blant annet Flytoget, Sørlandsbanen og alle lokaltogene vestover fra Oslo.

– Asker er åpnet for trafikk etter feilretting. Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, opplyser Bane Nor like før klokka 13.30.