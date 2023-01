Kraftig økning i antall overnattinger i fjor

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det var 36,1 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingssteder i fjor. Året før var tallet 27,1 millioner.

– Flere reisevillige nordmenn og en tredobling i utenlandske overnattinger var årsaken til oppgangen, sier seniorrådgiver Kristin Aasestad i SSB.

Sammenlignet med 2019, året før pandemien, økte norske overnattinger med 7,5 prosent.

Tallene for 2022 viser at det er økning i alle fylker, men økningen er størst for Oslo og Svalbard. Disse to regionene var også hardest rammet av pandemien i 2020 og 2021.

Rekordmange norske overnattinger

18,4 millioner av overnattingene i fjor var på norske hoteller, et tall som gleder administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

– Mange trodde nordmenn ville strømme til utlandet med en gang grensene åpnet, men tallene viser at det aldri før har vært så mange nordmenn som har bodd på norske hoteller, sier Krohn Devold.

Antall utenlandske overnattinger var i overkant av 9,8 millioner – en tredobling fra 2021. NHO Reiseliv-direktøren tror tallene hadde vært enda høyere dersom ikke fjoråret startet med full nedstengning.

Oppfattes som trygt

Krohn Devold mener tallene gir grunn til å være optimist på lengre sikt når prisutviklingen kommer på et mer normalt nivå, inkludert strømprisene som mange reiselivsbedrifter sliter med.

– Norge har potensialet til å ta en enda større del av det internasjonale turistmarkedet, fordi vi har et rikt spekter av natur- og kulturbaserte opplevelser og aktiviteter, som blir stadig mer populært.

– Vi oppfattes som et trygt land å reise til, og Norge har et mer behagelig klima om sommeren som kommer til å tiltrekke seg flere turister fra sørlige strøk med ekstremvarme og tørke, avslutter Krohn Devold.