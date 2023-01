Bedrageridømt realitydeltaker må likevel i fengsel

Jansen ble i 2021 dømt for å ha svindlet tre menn og tre kvinner for til sammen 4,5 millioner kroner ved å ha fått tak i BankID-opplysningene deres og tatt opp lån i deres navn, skriver TV 2.

Han erkjente i all hovedsak alle bedrageriene i retten. Oslo tingrett kom fram til at bedrageriene ble gjennomført for å finansiere narkotika og besluttet at han måtte følge et narkotikaprogram med domstolskontroll.

Høsten 2022 ble han imidlertid anklaget for å ha brutt vilkårene, og Kriminalomsorgen krevde at han i stedet skulle overføres til fengsel, ifølge TV 2.

De viste til at han gjentatte ganger har brutt avtaler og avgitt positive rusprøver. Jansen har også forlatt landet uten å ha fått samtykke til dette, ifølge kjennelsen fra tingretten.

Tingretten besluttet å dømme Jansen til ett år og ni måneders fengsel. Saken ble anket til Borgarting lagmannsrett, men de avviste anken torsdag denne uken.

– Jeg er nødt til å ta en prat med min klient og vurdere hvorvidt vi skal anke denne avgjørelsen, sier hans forsvarer, advokat Petter Bonde.