Leder Åslaug Haga i Fornybar Norge sier de vil se nærmere på regjeringens forslag som skal gi bedre styring med vannkraftproduksjonen, før de konkluderer. Organisasjonen representerer selskaper som produserer vann- og vindkraft.

– Det er produsentene selv som har kompetansen til og vet best hvordan magasinene skal disponeres, det opplever vi også er gjenspeilet i regjeringens forslag til styringsmekanisme. Vi er opptatt av at det er produsentene som skal ha dette ansvaret, og at inngripen i markedet bør begrenses til situasjoner der forsyningssikkerheten er i kritisk fase, sier hun i en pressemelding.

Haga mener at det viktigste tiltaket for å sikre nok kraft i framtiden er å trappe opp utbyggingen av fornybar energi. Hun mener regjeringen må komme på banen med å sikre rammevilkår for å få til den utbyggingen.