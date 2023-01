Norge skal bygge forskningsstasjon for milliarder i Antarktis

I 2020 slo Norsk polarinstitutt fast at det var behov for en kraftig oppgradering. Nå er planen å bygge en helt ny stasjon.

Med klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) og tre statssekretærer i spissen, kom en stor norsk delegasjon på mer enn 30 personer til forskningsstasjonen Troll torsdag for å vurdere prosjektet.

– Nå er vi her for å sette oss inn i forholdene, og vurdere hvilket konsept som vil være den beste løsningen. Når vi bygger en ny stasjon, skal den stå her i mange år, i et tøft antarktisk miljø, sier Eide til NRK.

Foruten statsråd og statssekretærer, er det både rådgivere, ekspedisjonssjefer, avdelings- og fagdirektører og departementsråder med i gruppen fra regjeringsapparatet. I tillegg er toppsjefene i Statsbygg, NILU, KSAT, Norsk romsenter, Meteorologisk institutt, Forskningsrådet og Norsk polarinstitutt på plass i Antarktis, sammen med flere andre medarbeidere i disse selskapene og organisasjonene.

Det er Klima- og miljødepartementet som har gitt Statsbygg i oppdrag å finne løsninger for å oppgradere Troll. Nå er spørsmålet hvilket alternativ som skal velges. Det skal bestemmes i løpet av året.

– Vi har lagd fire ulike forslag som i pris varierer fra 1 til 3 milliarder kroner. De to meste aktuelle alternativene ligger på 2 og 3 milliarder. De vil gi plass til 65 eller 100 personer, det siste er mer enn en dobling sammenlignet med i dag, sier administrerende direktør i Statsbygg, Harald Nikolaisen.

Troll er basen for all norsk forskning i Antarktis. Seks personer overvintrer her, og har ansvar for driften av stasjonen i vintersesongen. Om sommeren, fra november til februar, er det opp til 45 mennesker på Troll.