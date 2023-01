DNB Markets tror boligprisene når bunnen i april

Handelsbanken og Nordea Markets spår et boligprisfall på henholdsvis 4 og 5 prosent i år. DNB Markets tror ikke på et like bratt boligprisfall og spår en nedtur på 2,6 prosent i år.

Etter at bunnen er nådd i april vil boligprisene stige moderat. Men likevel tror ikke prognosemakerne at boligprisene er tilbake på nivået i august 2022 før i 2025.

– Det er klart det er kjipt for noen. Vi tror det vil ta tid å komme tilbake til de nivåene, sier seniorøkonom Oddmund Berg til E24.

Årsaken til at DNB Markets ikke tror boligprisfallet blir så bratt, er at de ikke tror at boligprisene følger renten like tett når renten settes opp som når den settes ned.

– Vi tror ikke på et krakk. Vi har hatt noen runder internt og kommet til at det ikke ser så ille ut som magefølelsen kanskje skulle tilsi, sier Berg.