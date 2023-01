Politimann frikjent for seksuell omgang med kollega

Mannen ble i første rettsrunde dømt til fengsel i sju måneder. I ankesaken mente flertallet at han ikke handlet forsettlig, og at han skulle frikjennes, melder VG.

Han må betale oppreisning på 80.000 kroner til kvinnen. Mannen jobbet i Øst politidistrikt da hendelsen skjedde.

– Det har vært en belastning for ham å ha dette hengende over seg i to år med trussel om fengselsstraff. Han håper nå å kunne se fremover og komme seg videre, selv om han har sagt opp stillingen sin i politiet på grunn av belastningene saken påførte ham, sier forsvarer John Christian Elden.