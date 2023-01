Vestre slår tilbake mot Norsk Industri: – Helt feil medisin

Norsk Industri sa torsdag at det går mot konkurser på grunn av strømpriskrisen. De mener fastprisavtalene regjeringen ser på som løsningen, ikke er gode nok. Flere i næringslivet har sagt det samme og bedt regjeringen komme med en plan B.

– Jeg forstår at mange bedrifter er urolige, og derfor er det så viktig at vi ikke finner på noe som bidrar til å gjøre situasjonen verre, sier Vestre til NTB.

– I møtet med den største inflasjonen siden jappetiden, ser ledelsen i Norsk Industri ut til å mene at vi skal øke oljepengebruken med flere titalls milliarder kroner. Det er helt feil medisin som kan føre til økende renter og sterkere kronekurs, noe som er svært krevende for eksportrettet industri, sier næringsministeren.

Vestre gjentar også det han tidligere har sagt, at Norge er i ferd med å få kontroll på situasjonen.

– Nå må vi trygge norske arbeidsplasser og unngå økonomiske eksperimenter. Det er finansministeren og jeg 100 prosent enige om, sier Vestre.

Næringsministeren trekker også igjen fram sin påstand om at fastprismarkedet begynner å virke. Det står i strid med hva Norsk Industri, Virke og flere sier.

– Selv de korteste avtalene kan nå tegnes til under krona, slik Norsk Industri har bedt om. Det er ingen ting i reglene fra regjeringen som hindrer strømselskapene å tilby mer fleksible avtaler. Dette er opp til bransjen og derfor har jeg over tid oppfordret flere kraftprodusenter og strømselskaper om å bli med i konkurransen, slik at kundene kan få best mulig tilbud, sier han.