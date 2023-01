Entreprenøren mener Bane Nor uten samtykke har avslørt konfidensiell informasjon i mediene, viser et brev fra entreprenøren til Bane Nor, som bransjenettstedet Byggeindustrien har fått innsyn i.

«Det vises til uttalelser fra Selskapet (Bane Nor, journ.anm.) og ulike ansatte i selskapet, til mediene angående konfidensiell prosjektinformasjon de siste ukene. Entreprenør forstår at det er stor interesse fra mediene angående prosjektet, men Selskapet minnes om sin taushetsplikt i henhold til kontrakten», skriver prosjektdirektør Juan Medina i AGJV i brevet.

I brevet nevnes det også at underleverandører har gitt uttalelser til mediene uten AGJVs godkjenning, noe selskapet har «iverksatt tiltak» for å endre på.

AGJV sier de ikke ønsker å kommentere saken.

Bane Nor har hatt godt kommunikasjonssamarbeid med tunnel-entreprenøren i mange år, skriver pressesjef Anne Kirkhusmo i Bane Nor i en epost til Byggeindustrien.

– I tråd med kontrakten skal partene koordinere uttalelser seg imellom, og det er i hovedsak byggherre som skal være kontakt utad, men vi har gode unntak. Den samme hovedregelen gjelder for de underentreprenørene som totalentreprenøren har avtale med. Dette er ikke ment som munnkurv, men som koordinering, skriver Kirkhusmo.