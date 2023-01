Uttalelsen kom etter ministerens kommunetale på KS' nasjonale helsekonferanse 2023, skriver Dagens Medisin.

På spørsmål om hvordan man skal hindre at fastleger slutter i jobbene sine, uttrykte ministeren at de jobber med å ta bort unødvendige oppgaver, blant annet mener hun at elevfravær er noe legene bør få slippe å dokumentere.

– Akkurat fraværsreglene i videregående skal kunnskapsministeren få svare på, men jeg mener at det er en oppgave fastlegene burde slippe, sier Kjerkol.