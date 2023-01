Mann dømt for homohets og rasisme

Hendelsen skjedde ikke lenge etter skytingen ved London Pub i Oslo. Mannen skal blant annet ha sagt at de burde vært skutt. Deler av hendelsen ble filmet og delt i sosiale medier, skriver NRK.

– Ytringen ble fremsatt på et utested kort tid etter at to personer var skutt og drept i Oslo. Dette kan tilsi bruk av ubetinget fengselsstraff. Retten har imidlertid under tvil kommet til at det er tilstrekkelig med en betinget fengselsstraff og bot, heter det i dommen.

Senere samme kveld kom mannen med hatefulle ytringer av rasistisk karakter mot en mann på et annet utested.

Han fikk 36 dagers betinget fengsel og 40.000 kroner i bot. Mannen har ikke erkjent straffskyld, men sier han angrer på det han sa. Det er ikke avgjort om saken blir anket.