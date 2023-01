Norsk Industri hardt ut mot Vestre (Ap): – Snakker mot bedre vitende

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen og direktør Knut E. Sunde gikk hardt ut mot næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) da de la fram årets konjunkturrapport om framtidsutsiktene for norsk industri torsdag.

De mener Vestre taler mot bedre vitende når han tviholder på at det er fastprisavtaler på strøm som skal redde bedriftene over strømkneika.

– Næringsministeren ber oss om å være tålmodige og tror at det vil komme fastprisavtaler som vil være bedre. Men hvis noen hadde villet gi oss kraftprisavtaler som er så gode som Vestre tror, så ville de kommet før årsskiftet, slår Norsk Industri-direktørene fast.

– Vestre tar feil

De mener Vestre tar feil på flere punkter, blant annet at det nå er mulig å få avtaler til under 70 øre per kilowattime.

– Han må slutte å si dette. Reelt sett er prisen mye høyere, fordi bedriftene må selge tilbake strøm de ikke bruker på natt og i helger, til en mye lavere pris. Dette gjelder i tillegg avtaler på sju år, som er helt irrelevant for bedriftene, framholder Sunde.

Norsk Industri håper Vestre nå vil la seg inspirere av Tyskland, der bedriftene nå får strømstøtte av staten på 70 prosent av forbruket sitt når prisen er over 75 øre.

– Det mest irriterende er at regjeringen sier at en tysk ordning vil føre til økt inflasjon. Det er helt feil. Dette er penger som er inndratt av staten på grunn av høye strømpriser, sier Sunde.

Ifølge Norsk Industri vil staten få inn en «superprofitt» på 73 milliarder kroner til statskassa på grunn av de høye strømprisene.

– Å omfordele dette for å hjelpe næringslivet over en kneik, slik mange land nå gjør, kan umulig være feil, føyer Lier-Hansen til.

– Har dere noe håp om at Vestre vil komme dere i møte?

– Vestre vil komme oss i møte når han får lov av finansministeren, sier Lier-Hansen.

Sprekk i laget

For norske industribedrifter er framtidsutsiktene høyst usikre, ikke minst på grunn av de høye strømprisene, viser konjunkturrapporten.

– Mange bedrifter lever farlig, og flere vil trolig måtte nedbemanne i år. Men det er sprekk i laget, sier Lier-Hansen.

For mens noen bedrifter opplever at lønnsomheten øker, sliter andre med høye priser på råvarer og strøm.

Til NTB sier han at flere konkurser og at bedrifter flytter virksomheten sin til utlandet, kan bli resultatet.

500 bedrifter har svart på årets undersøkelse, og flere av dem bruker uvanlig sterke ord, både om strøm og skatt, ifølge Sunde.

– Mange fortviler over eierskatten, som er blitt doblet de siste to årene, sier han.

Frykter unødvendige konkurser

Regjeringen får også skarp kritikk for sin håndtering av grunnrenta på havbruk, som Norsk Industri betegner som «uvanlig klønete».

– Av en eller annen grunn har ikke regjeringen greid å stake ut en kurs, sier Sunde.

Dette har ført til at 35 milliarder kroner i investeringer har stoppet opp, ifølge Norsk Industri. Bråstoppen har særlig rammet leverandørindustrien til oppdrettsbransjen.

– Vår frykt er at dette blir liggende helt fram til juni. Fram til da kommer mange til å gå konkurs – helt unødvendig, sier Sunde.

Problemene i industrien kan også få betydning for årets lønnsoppgjør.

– Vi vil ikke kunne stille opp med gode vilkår til våre arbeidstakere i lønnsoppgjøret dersom bedriftene våre står i knestående på grunn av strømprisene, sier Lier-Hansen.