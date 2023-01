Flere TV-seere satte kaffen i halsen da «24 stjerners julekalender» i sin tolvte episode utfordret de gjenværende deltakerne til å få en hel familie til å le på to minutter. Influencer Øyunn Krogh valgte å løse utfordringen med å kle av seg på overkroppen og spørre familien om de «ville ha melk i kaffen» mens hun klemte på puppene.

Flere av familiemedlemmene måtte trekke på smilebåndet, men episoden utløste også 34 klager til NRKs publikumsservice. Det var Dagbladet som omtalte klagene først. De skriver at kritikken i all hovedsak rettet mot nakenhet på NRK, men noen omtaler det også som seksuelt innhold.

Kringkastingsrådet har fått tre klager programmet. Klagerne reagerer både på nakenstuntet og på grovt språkbruk i samme program. Torsdag var det dermed duket for puppedebatt i årets første rådsmøte.

– Jeg følger da med i tiden, og vet at NRK også forandrer seg. Men dette var over grensen, skriver én av klagerne.

Enorm strømmesuksess

Eksternsjef Petter Wallace i NRK fikk jobben med forsvare episoden foran medlemmene i Kringkastingsrådet torsdag. Han innledet med å fortelle at «24 stjerners julekalender» var et satire- og humorprogram, som det i utgagspunktet må være brede rammer for, og som slo veldig godt an hos publikum.

– Det var NRKs nest mest strømmede underholdningsprogram i høst. Kun «Side om side» ble strømmet mer. Vi opplevde at vi hadde funnet noe det store publikummet hadde satt pris på, sa han.

Wallace tar likevel reaksjonene på alvor.

– Vi må akseptere at den type reaksjoner kommer og vise respekt for at folk opplever denne humoren på forskjellige måter, sier han.

Overrasket over reaksjoner

NRK har også fått reaksjoner fra det irske miljøet på at programleder Markus Neby fikk tullet med den irske hungersnøden på 1840-tallet i programmet. Det overrasker eksternsjefen i NRK.

– Det er viktig å si at dette gikk i Norge, og de aller fleste som sendte inn klager og skrev om dette, var det tross alt folk som ikke hadde sett det eller fått satt det kontekst, sa Wallace.

Forsker Vilde Schanke Sundet ved Universitetet i Oslo tok NRK i forsvar. Hun synes ikke de strengeste TV-seerne skal bestemme hva som er greit.

– Mye av dette handler om seerforventninger. Jeg synes det etableres ganske klart fra starten av at dette ikke er en vanlig julekalender. For meg var det tydelig at dette ikke er «Snøfall», sa hun.

Reagerer på dobbeltmoral

Ap-politiker Stine Renate Håheim er enig. Hun mener også menn slipper unna med mye mer enn kvinner på TV.

– Det er ett eller annet med det at når menn kler av seg på overkroppen, så kommer det ingen klager, men så fort en kvinne gjør det, blir det medieoppstuss og debatt. Jeg ser at det er dette det reklameres med vi skal diskutere her i dag. Dette var ikke seksualisert én gang. Det er noe her jeg synes er ubehagelig, sa hun.

Trude Drevland avsluttet med å takke de som har klaget på programmet, selv om hun ikke skulle være enig med dem.

– Selv om vi ivaretar satiren og humoren i NRK, så må man fortsette å klage når man føler seg berørt. Vi vil gjerne høre synspunkter på satire og humor, sa hun.

Denne saken ble først publisert på Kampanje.com.