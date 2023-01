Svak økning i arbeidsledigheten i desember

– Etter noen måneder med svært lav arbeidsledighet, ser vi de siste månedene en svak økning. Men nivået er fortsatt lavere enn før pandemien sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn i Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSBs tall viser nå at arbeidsledigheten er på 3,4 prosent.

Mesteparten av økningen i arbeidsledigheten de siste månedene har kommet blant dem under 25 år. I denne aldersgruppen er det nå en arbeidsledighet på 10,7 prosent. Da arbeidsledigheten var på bunn i mars i fjor var den på 9,4 prosent.

– Etter at arbeidsledigheten blant de unge var på sitt laveste på mange år i fjor sommer, ser vi nå at den har økt noe i løpet av høsten. Samtidig er ungdomsledigheten på et nokså lavt nivå historisk sett, sier Køber.