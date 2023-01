Statsråder møter strømbransjen

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har invitert representanter for strømbransjen, tilsynsmyndigheter, Elklagenemda og Forbrukerrådet til et møte torsdag formiddag om forbrukermarkedet for strøm.

Norsk industri legger fram årets konjunkturrapport

Norsk industri-sjef Stein Lier-Hansen legger fram årets konjunkturrapport, som tar for seg situasjonen i den norske industrisektoren det kommende året. Rapporten legger særlig vekt på strøm- og kraftsituasjonen, samt internasjonale verdikjedeproblemer.

Amerikanske BNP-tall

Tall for USAs økonomi i fjerde kvartal og for hele 2022 legges fram. Den amerikanske økonomien vokste i tredje kvartal, etter et halvår med økonomisk tilbakegang. USA står fortsatt overfor store økonomiske utfordringer, og prisveksten har ligget nær det høyeste nivået på 40 år.

Carlsen kjemper om tetplassering i storturnering

Magnus Carlsen jakter på sin niende sammenlagtseier i den prestisjetunge sjakkturneringen Tata Steel i byen Wijk aan Zee i Nederland. Nordmannen er ett poeng bak lederen Nodirbek Abdusattorov fra Aserbajdsjan når det gjenstår tre runder. Konkurransen avsluttes søndag. Ved poenglikhet blir en vinner kåret via et omspill.

Maanum spiller kvartfinale i FA cupen.

Frida Maanum og hennes Arsenal tar imot Aston Villa i den fjerde og siste kvartfinalekampen i FA cupen. Onsdag tok Manchester City, West Ham og Chelsea seg videre. Chelsea er regjerende mestre i turneringen.