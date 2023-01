Kaldere vær ga økt strømforbruk forrige uke

Selv om strømforbruket økte i store deler av landet, var økningen størst i sør. Det kommer fram i den ukentlige magasinstatistikken fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Forrige uke var temperaturen 2–3 grader under ukesnittet for de siste 20 årene i hele landet, med unntak av Nord-Norge, der temperaturen var 3–4 grader over ukesnittet. Neste uke er det ventet temperaturer som er tre til fem grader over ukesnittet i hele landet.

Prisen på strøm gikk opp forrige uke. I det sørlige Norge var ukesprisen 146 øre per kilowattime, en økning på cirka 40 prosent fra uken før. Like stor økning var det ikke lenger nord, der ukesprisen var 86 øre i Midt-Norge (NO3) og 53 øre i Nord-Norge (NO4).

Forrige uke økte kraftproduksjonen i det sørlige Norge (NO1, NO2 og NO5) – og er nå tilbake på et normalt nivå for årstiden. Produksjonen av vannkraft i Sørøst- og Vest-Norge (NO2 og NO5) sto for det meste av økningen, ifølge NVE.

Forrige uke gikk Norge fra å være nettoimportør til nettoeksportør av kraft. Nettoeksporten var på om lag 500 GWh. Lavere vindkraftproduksjon både i Norden og på kontinentet bidro til den høye eksporten fra det sørlige Norge.