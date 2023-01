Det ugjestmilde været i Nordland avtar

Meteorologene har sendt ut oransje farevarsel for svært mye regn i Nordland sør for Saltfjorden. Sørpeskred skaper en rekke utfordringer i området.

– Mellom klokka 6 tirsdag og klokka 6 onsdag kom det 71,6 millimeter nedbør i Bardal, ifølge statsmeteorolog Dina Stabell.

Farevarselet gikk ut klokka 16 onsdag. Etter hvert synker temperaturen og nedbøren blir til snø.

– Det blir ikke kjempefint vær, men ikke like dårlig som nå, sier Stabell.

Men allerede på fredag må nordlendingene på med sydvesten igjen. Da kommer det inn et nytt lavtrykk som har med seg varmegrader og nedbør. Regnet vil vedvare gjennom helgen, men trolig vil ikke dette utløse nye farevarsel for regn.

Torsdag blir lyspunkt for vestlendinger

Resten av landet slipper ikke unna lavtrykket som kommer inn mot helgen. Før den tid blir det imidlertid opphold sør for Stad torsdag.

– Det blir det eneste værmessige lyspunktet for vestlendingene denne uken, sier Stabell.

Gjennom helgen vil temperaturen svinge mye over og under frysepunktet. I kombinasjon med mye nedbør vil kjøreforholdene dermed bli utfordrende mange steder.

– Store deler av landet vil få problemer med stor temperaturvariasjon. De høyere temperaturene kommer med regn, og når det blir kaldt, fryser det på.

Det vil stort sett bli ustabilt vær her til lands i dagene som kommer. Mest nedbør blir det i kystnære strøk.

– Det er kanskje innenfor kysten at det vil bli mest variasjon over og under null. Ute ved kysten sør i landet vil det holde seg over null.

Østlandet blir skjermet

– Men Østlandet ligger ganske skjermet, sier hun.

Mot helgen er det dermed håp om nok en helg med blåswix-føre på Østlandet, i hvert fall på fredag og lørdag.

– Det ser ut til at det skal være ganske greit vær på Østlandet. Fredag og Lørdag skal det være oppholdsvær, og sola kan kikke litt fram innimellom.

På søndag kan det komme regn, og da stiger også temperaturene.

– Men det ser ut til at det blir temperaturer på minussiden fredag og lørdag. Da blir muligheter for fine skiforhold, sier Stabell.