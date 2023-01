Testkjøringen på Follobanen blir trolig utsatt

Pressevakt Olav Nordli bekrefter overfor Teknisk Ukeblad at strømsettingen er utsatt. Han ønsker ikke å si hva dette vil ha å si for videre testing av banen eller den planlagte åpningen 12. februar.

Planen var å sette strøm på banen onsdag, og at togene skulle kjøres fra torsdag. Det dreier seg da om testkjøring. Dette skal vare fram til 3. februar, og da må den endelige beslutningen om gjenåpningen tas.

Bane Nor har tidligere opplyst til Teknisk Ukeblad at banen må være strømsatt i minst 24 timer før testkjøringen kan begynne.

Klokka 14 onsdag kommer Bane Nor med en oppdatering om statusen for fremdriftsplanen for testingen Follobanen. Det skjer på en pressebrifing der både konsernsjef Gorm Frimannslund og konserndirektør Stine Undrum er til stede.