Det forteller forsvareren, advokat Brynjulf Risnes, til Dagbladet.

Til avisa opplyser Politiets utlendingsenhet at de fremdeles vurderer å framstille russeren for internering, som i praksis er det samme som varetektsfengsling og brukes i utlendingssaker. Politiet må i løpet av onsdagen bestemme seg for dette.

Medvedev var med i den russiske leiesoldatgruppa Wagner i flere måneder i 2022 før han rømte, ifølge den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Gulagu.net. Han søkte nylig asyl i Norge etter å ha krysset Pasvikelva utenfor Kirkenes.