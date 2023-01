Bistandsadvokaten i Tolga-saken krever flere hundre tusen i erstatning

Bistandsadvokat Helge Hartz la onsdag ned påstand om at de fire tiltalte samlet må betale mellom 200.000 og 250.000 kroner i oppreisningserstatning til 21-åringen som ble kidnappet, skriver TV 2.

Den unge mannen ble skutt i rumpa, slått og sparket da to menn tok seg inn i foreldrenes hjem i Vingelen i Tolga natt til 2. januar i fjor. Derfra truet de ham med seg i en bil og kjørte ham til Oslo.

Foreldrene, som også var i huset, ble utsatt for vold av de to mennene. Hartz mener de fire tiltalte bør betale mellom 130.000 og 200.000 kroner i erstatning for påkjenningen foreldrene har blitt påført.

Tirsdag ba aktor Vibeke Stolp Ekeland om fire og et halvt års fengsel for den tiltalte som er blitt omtalt som hovedmannen. For de andre ba hun om fengsel i henholdsvis tre år og to måneder, to år og åtte måneder og ett år.