Eia klaget inn mediehuset for brudd på Vær varsom-plakatens (VVP) punkt 2.2 og 2.3, som handler om dobbeltroller og bakenforliggende forhold. Journalisten som hadde skrevet saken, hadde tidligere samlet inn penger til forskningen. TV 2 ble felt for punkt 2.3, for å ikke ha vist åpenhet om bakenforliggende forhold.

– Jeg mener det er et klart brudd på 2.3 i VVP. Han har samlet inn penger til forskning på den samme tematikken og forskningsmiljøet og bruker dem også som kilder. Det er opplagt at det burde vært opplyst i forkant, sier PFU-medlem Stein Bjøntegård, ifølge Medier24.

Saken « Lå bortgjemt og hjelpeløs – reddet av kreftbehandling » ble publisert av TV 2 16. oktober i fjor. 28. oktober oppdaterte TV 2 saken med opplysninger om journalistens innsamlingsaksjon.

I klagen skrev Eia at journalistens dobbeltrolle trolig medførte at han ikke skrev «en normalt kritisk sak, som en uhildet journalist ville ha gjort». PFU mener imidlertid at innsamlingsaksjonen ikke diskvalifiserer journalisten fra å skrive om ME-forskning.

– Om de hadde skrevet det i saken fra starten, at det var en binding, hadde det vært greit og ryddig, sa PFU-medlem Ingrid Rosendorf Joys.

TV 2 ble ikke felt for brudd på punkt 2.2 i VVP, som handler om dobbeltroller.