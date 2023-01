Regelbruddet skjedde under verdenscupen i langrennssprint på Lillehammer 3. desember i fjor da heatene foregikk. Reklamesendingen førte også til at seerne ikke fikk kommentatorlyd.

– I kortvarige øvelser som langrennssprint, er ikke reklame på delt skjerm tillatt. Medietilsynet har derfor gitt TV 2 en advarsel, sier direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet, Hanne Sekkelsten, i en pressemelding.

Reglene åpner for å sende reklame på delt skjerm under direktesendte begivenheter som foregår uten opphold, som for eksempel Tour de France og andre begivenheter av lengre varighet.

– Den kritikken vi fikk underveis og i etterkant av sprintrennet i langrenn 3. desember, var berettiget. Jeg vil understreke at det ikke handlet om reklamen i seg selv, men plasseringen av den, sa TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl til NRK i desember i fjor.