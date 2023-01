Bilen sto parkert i Heimdalsgata.

– Nødetatene fikk melding om brannen klokken 1.17, sier operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt til NTB.

Ti minutter senere ble brannen meldt slokket. Bilen taues inn for tekniske undersøkelser.

– Vi kan ikke utelukke ildspåsettelse, da det er sett en person i området like forut for brannen. En bil som sto parkert like ved har fått varmeskader som følge av brannen, sier Sandnes.