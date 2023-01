Frp åpner for kjernekraft

Tirsdag neste uke vil Fremskrittspartiet fremme fem forslag i Stortinget til hvordan regjeringen kan tilrettelegge for norsk kjernekraft, skriver NRK.

– Vi ønsker at departementene skal rigges for å kunne behandle søknader om kjernekraft, og vi ønsker å vurdere mulighetene for å bygge ut kjernekraft i Norge, sier stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen (Frp).

Frp mener man kan sikre nok strøm, lave strømpriser, og trygg strømforsyning ved kjernekraft og samtidig kutte klimagassutslipp.

Naturvernforbundet mener derimot at det ikke er behov for bygging av kjernekraftverk i Norge.

– Det er aldri galt å utforske verken muligheter eller teknologi. Men det er stor fare for at norsk kjernekraft blir et kostbart blindspor og sovepute som forsinker energisparing og fornybar energi, sier leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen.

Han sier Frp bør tydeligere erkjenne at radioaktivt avfall må håndteres i tusenvis av år, sier Gulowsen.