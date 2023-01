Siktede etter skytingen ved Nationaltheatret skal i rettsmøte i Milano onsdag

Det sier den ene siktede mannens forsvarer, Ole Petter Drevland, til NTB tirsdag kveld.

– Møtet vil være en domstolprøving av gitt samtykke til utleveringen til Norge, sier Drevland til NTB.

Han forklarer at han fått opplysningene om rettsmøtet via sin klients italienske advokat.

– Jeg regner med at det vil ta mellom sju og ti dager før min klient er i Norge. Det er i hvert fall det som er normalt, sier forsvareren.

Også den andre mannens forsvarer, advokat Usama Ahmad, bekrefter rettsmøtet over for NTB.

Ikke tatt stilling til straffskyld

Begge de siktede har ennå ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld. Forsvarerne har tidligere sagt at dette først er noe som vil bli tatt opp når de siktede kommer til Norge.

De to mennene befant seg på en «bed and breakfast» ved jernbanestasjonen sentralt i Milano da de ble tatt, har en talsperson hos politiet i Milano tidligere uttalt til Dagbladet.

Han sa de forholdt seg rolig og at de ikke motsatte seg arrest. Det ble ikke funnet våpen på rommet deres.

To alvorlig skadd

Det var natt til 15. januar at det oppsto en situasjon på et utested ved Nationaltheatret i Oslo.

Konflikten endte i en skyteepisode på åpen gate to menn i 30- og 40-årene ble alvorlig skadd som følge av skytingen.

Politiet har tidligere uttalt at de to siktede er knyttet til to kriminelle miljøer, men de har foreløpig ikke konkludert med noe motiv ennå.