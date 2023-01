Etter møtet var statsråden svært klar på at han mente forsinkelsene og problemene med Follobanen ikke har svart til forventningene.

– Jeg har i dag uttrykt bekymring om Bane Nors håndtering av Follobaneprosjektet. Jeg har vært tydelig på at dette må er noe styret må følge opp tettere framover. Jeg har stilt spørsmål om Bane Nors evne til å følge opp risiko, sikkerhet og kommunikasjon, sier samferdselsministeren.

Han sier også at han oppfattet Bane Nors signaler som at det fortsatt er en viss risiko knyttet til åpningsdatoen 12. februar.

Styreleder i Bane Nor, Cato Hellesjø, sier at styrets tillit til ledelsen i Bane Nor fortsatt er til stede.

Den der fullt og helt, også jobber vi også at vi skal sikre oss slik at vi skal klare utfordringer i tiden framover.

Han omtaler samtalen med statsråden som en god og konstruktiv dialog og understreker at de har en god tillit til dagens ledelse.

– Vi er i en alvorlig situasjon, spesielt med tanke på de reisende. Jeg opplever at det er høy sannsynlighet for at Follobanen åpner 12. februar, men jeg ser at det er flere ting som gjenstår for at den åpningen skal finne sted, sier Hellesjø.