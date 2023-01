Overlevde kollisjonen med Helge Ingstad: Vi var millimeter fra døden

– Ingen forsto egentlig alvoret, sa elektrikeren fra Stord i retten da han vitnet under rettssaken etter havariet tirsdag.

Sammen med flere andre lå han og sov da KNM Helge Ingstad dundret inn i baugen på det dobbelt så store tankskipet i Hjeltefjorden like over klokka 4 natt til 8. november 2018. Hele skipssiden der lugaren lå, ble flerret opp, og sengene der elektrikeren hadde ligget og sovet sammen med flere andre, ble trykket inn.

– Jeg lå i senga da sammenstøtet skjedde. Jeg ble liggende og puste inn vann, senga var klemt sammen rundt meg. Jeg lå der og ventet på å dø, fortalte elektrikeren i Hordaland tingrett.

Han tok på seg identitetsbrikken sin for at noen skulle kunne identifisere ham i ettertid.

Etter en stund innser den unge mannen at han kan komme seg løs. En av de fire i lugaren er borte, men sammen med de to andre greier han å ta seg ut og opp gjennom det istykkerrevne skroget. Vann, lysbuer og gnister fra det elektriske anlegget gjør det farlig å ferdes i området, men sammen med de andre tar han seg oppover til et sikrere sted i fregatten kun iført boksershorts. Men han savner fjerdemann i lugaren og har en dårlig følelse av at han forlatt én nede i mørket i båten.

– Så fikk jeg melding om at vi hadde P-kontroll, og at alle var gjort rede for. Da forsvant det 1.000 kilo fra skuldrene min. Da visste jeg at vennen min var reddet, og at alle var gjort rede for, sa elektrikeren.

Ingen fra mannskapet ble drept i kollisjonen. Da fregatten ble rent på grunn nord for Stureterminalen, ble alle evakuert.