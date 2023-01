Volvo tilbakekaller over 4.000 biler i Norge

Volvo Cars har besluttet å tilbakekalle 4.039 biler i Norge for å rette en programvarefeil i kontrollmodulen til bremsene, opplyser kommunikasjonssjef Erik Trosby i Volvo Car Norge til TV 2.

– Tilbakekallingen gjøres fordi sikkerhet er av aller høyeste prioritert for Volvo og gjøres som et forebyggende tiltak for å unngå potensielle problemer i fremtiden, sier han.

Bilene det gjelder, er modellene C40, XC40, S60, V60, XC60, V90 og XC90, alle fra 2023.

I USA har det vært 71 kjente tilfeller av at systemet har slått seg av, men det har ikke vært noen ulykker som knyttes til problemet, skriver kanalen.