Tirsdag holdt aktor sin prosedyre i rettssaken i Sør-Rogaland tingrett og la da ned påstand om elleve års fengsel, skriver Stavanger Aftenblad.

Mannen er tiltalt for seksuelle overgrep mot en rekke mindreårige gutter og jenter. Han er både tiltalt for fysiske overgrep og overgrep på nett, hvor han skal ha utgitt seg for å være ei jente. Han skal også ha fått barn til å sex med hverandre på ungdomsklubben hvor han jobbet. Det er hovedsakelig gutter som er fornærmet i saken.

Forholdene som danner grunnlaget for den svært alvorlige tiltalen, skjedde over en periode på ett år. Mannen var da ansatt som ungdomsarbeider i en kommune i Sør-Rogaland.

Tiltalte erkjenner straffskyld for de fysiske overgrepene. Han erkjenner også at han opprettet en Snapchat-konto der han utga seg for å være ei jente, men nekter for å ha lurt unge gutter til å sende ham nakenbilder eller -videoer.