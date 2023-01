Underslagssaken: Politiet har beslaglagt tosifret millionbeløp i Sverige

Det opplyser politiadvokat Ole Andreas Aftret i Trøndelag politidistrikt til E24.

– Påtalemyndigheten i Sverige gjennomført et beslag av et tosifret millionbeløp som knytter seg til underslagene i Sparebank 1 SMN. Vi er i dialog med dem for å få pengene tilbakeført til Norge, sier han.

Den bankansatte ble lørdag varetektsfengslet i to uker, siktet for underslag og hvitvasking. Han anket fengslingen, men denne ble forkastet. Mannen har erkjent straffskyld for grovt underslag og grov hvitvasking.

Mannen ble pågrepet torsdag 19. januar. Ifølge Sparebank 1 SMN var den ansatte en innleid vikar. Banken bekreftet da at beløpet kan være opp til flere titalls millioner kroner, men sa at ingen kunder er berørt.