Schibsted skal kutte kostnadene med 500 millioner kroner

– Kostnadsreduksjonene skyldes de økte kostnadene i løpet av 2022, primært knyttet til papirvirksomheten. Økte papir- og energipriser har påvirket lønnsomheten på papir, samt News Medias samlede lønnsomhet, betydelig, skriver Schibsted i en pressemelding.

Selskapet viser til at mediebransjen har vært gjennom en strukturell endring de siste årene, og da især digitalisering fra den stadig mer kostbare papirvirksomheten. Denne endringen har skutt fart under pandemien, skriver selskapet.

– Gjør alt for å unngå nedbemanning

Konsernet planlegger ingen store nedbemanninger som følge av kostnadskuttene, opplyser Siv Juvik Tveitnes, konserndirektør for nyhetsmedier.

– Vi gjør alt vi kan for å unngå nedbemanning. Vi har jo sagt at vi kommer til å bli færre ansatte, men om vi kommer til nedbemanning, gjenstår å se, forteller hun til NTB.

Selskapet varsler harde prioriteringer framover og skal finne områder der det kan jobbe mer effektivt. Blant annet skal organisasjonene som jobber med produkter og med abonnement slås sammen, og det lages ett miljø for plattformer og teknologi.

– Forandring er intet nytt i vår organisasjon. Vi har vært gjennom utfordrende tider tidligere, og vi har kommet sterkere fra det, sier Siv Juvik Tveitnes.

– Ikke en god dag på jobben

Til Kampanje forteller konserntillitsvalgt Rune Berge at førsteinntrykket er at mange ansatte synes kuttene er tøffe. Han understreker at han ikke har rukket å snakke med så mange.

– 500 millioner kroner i kutt betyr at det er mye penger som skal spares. Som tillitsvalgt synes jeg ikke dette er en god dag på jobben. Mange er usikre på jobben sin, samtidig som ledelsen har sagt at de vil gjøre alt de kan for å unngå at dette går utover de ansattes jobb, sier han.