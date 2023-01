Ingen pågrepet etter skyting på gatekjøkken i Oslo

– Vi har ingen navn på blokka. Noe motiv er ikke avklart, og jeg kan ikke komme inn på hva fornærmede har forklart i avhør. Men vi jobber på spreng for å løse saken, sier vaktleder Stina Edelman ved krimvakten i Oslo politidistrikt til NTB ved 5-tiden tirsdag morgen.

Skyteepisoden skjedde rett etter klokken 21.30 mandag.

En mann kom inn på gatekjøkkenet, rettet et våpen mot mannen bak disken og fyrte av. Han traff ikke og ingen kom til skade i hendelsen.

– Politiet ble kontaktet klokken 21.39 av en stresset innmelder på et gatekjøkken i Nydalen Allé. En mann har sagt et eller annet til en ansatt der, rettet et våpen mot ham og avfyrt et skudd, fortalte innsatsleder Tore Barstad på stedet mandag kveld.

Pistol

Han forteller at det er brukt et enhåndsvåpen til å avfyre skuddet, og at skuddene var rettet mot mannen som meldte fra. Politiet har sikret overvåkingsbilder fra stedet.

Politiet har ifølge NRK sett en overvåkingsvideo som viser at det ble brukt en pistol.

Gjerningsmannen hadde mørk jakke eller genser på seg.

– Den har noe rødt på venstre arm som er iøynefallende. Han har også hvit eller rød skrift på brystet, sier innsatsleder Tore Barstad til NTB og flere andre medier på stedet.

Det var ingen andre personer på gatekjøkkenet enn mannen som var på jobb.

Drapsforsøk

Politiet sa mandag kveld at saken fremsto som en målrettet hendelse og at skytingen etterforskes som et drapsforsøk.

Barstad sier at det ser ut som gjerningsmannen har prøvd å treffe den fornærmede, men at det er for tidlig å konkludere.

– For oss framstår ikke dette som en helt tilfeldig skyting selv om vi ikke vet noe om bakgrunn. Motivet kan være alt fra ran til konflikt, sier Barstad.

– Det er heldigvis ikke andre skader enn materielle skader, sier innsatslederen.

Gjerningspersonen har ifølge politiet trolig løpt ned mot Akerselva etter skytingen.

Barstad sier det er naturlig å se om denne skytingen har noen sammenheng med andre skyteepisoder i Oslo den siste tiden.