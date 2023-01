Det var VG som fredag skrev om kvinnen som falt ut av datasystemet til hjemmetjenesten etter et opphold på Stabekk helsehus. Da hjemmetjenesten oppdaget feilen etter ti dager, fant de henne død i sitt eget hjem.

Mandag opplyser politiet til avisen at de har startet innledende etterforskning for å undersøke om det har skjedd noe straffbart forut for kvinnens død. Ifølge avisen er det ikke mistanke om at dødsfallet isolert sett skyldes en kriminell handling.

I tillegg har Helsetilsynet besluttet å gjennomføre stedlig tilsyn for å få opplyst hva som har skjedd i saken, skriver Budstikka. VG skriver at det stedlige tilsynet vil finne sted neste uke.

– Vi er opptatt av å få opplyst saken på en god måte. Det er vanskelig å anslå hvor lang tid det vil ta før saken er behandlet ferdig, sier avdelingsdirektør Ingerid Herstad Nygaard i Helsetilsynet.