Tingretten avviser NNPF-sak – mener statsadvokat var inhabil

Tiltalen i saken ble tatt ut av statsadvokat Jane Lundstadsveen, som i flere år har vært medlem av Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

Hun mener selv at hun ikke er inhabil i saken, men dette er altså ikke tingretten enig i, skriver NRK og Dagbladet.

Den tiltalte mannen har erkjent å ha klistret opp «etterlyst»-plakater av statsadvokat Geir Evanger og politimannen Jan Erik Bresil – som begge er engasjert i NNPF som henholdsvis leder og nestleder i styret.

– Statsadvokatens medlemskap er egnet til å svekke tilliten til hennes vurdering, sa dommeren i retten, skriver NRK.

Dermed ble saken avvist, og nå blir det opp til Riksadvokaten å eventuelt peke på en ny statsadvokat som skal vurdere tiltalebeslutningen.

NNPF har lenge hatt en tydelig stemme i debatten om ruspolitikken og syn på forebyggende tiltak, blant annet om å ta med narkotikahunder på skolebesøk og bruk av urinprøver.

Nylig konkluderte et eksternt granskningsutvalg med at organisasjonen har fått for mye ansvar for å utdanne politifolk, og at politifolk ikke har vært bevisste på rollen når de også jobber for organisasjonen.

– Det er alvorlig for tilliten til politiet. Det er enkelthendelser som er problematiske og alvorlige, men det vi opplever som det mest alvorlige, er den sammenblandingen som har skjedd over tid, sa utvalgsleder Anne-Mette Magnussen til NTB.