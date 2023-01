– Vedkommende er pågrepet etter utlendingsloven, og det vurderes om han skal fremstilles for internering, sier fungerende leder for juridisk seksjon i Politiets utlendingsenhet, Jon Andreas Johansen, til NRK.

– Utover det har vi ingen kommentarer, sier Johansen.

Pågrepet søndag

Medvedevs norske forsvarer, advokat Brynjulf Risnes, sier at hans klient ble pågrepet søndag kveld, men at det ikke er noen dramatikk i dette.

– Bakgrunnen er uenighet om sikkerhetstiltakene. Det er innført betydelige sikkerhetstiltak. Medvedev har problemer med å tilpasse seg det, sier Risnes til NRK.

Ifølge NRK er Medvedev sendt til politiets utlendingsinternat på Trandum etter å ha vært på en hemmelig adresse i Oslo-området i en periode.

Risnes sier han håper det ikke blir noen fremstilling for internering, og at klienten ikke er mistenkt for noe lovbrudd som gir grunn til det.

– Jeg tror det er i alle parters interesse å finne en løsning som begge parter kan være fornøyd med, slik at de kan samarbeide bedre, sier han.

Hevder han skal utvises fra Norge

Medvedev var med i den russiske leiesoldatgruppa Wagner i flere måneder i 2022 før han rømte, ifølge den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Gulagu.net.

Menneskerettsgruppen sa mandag at de har snakket med Medvedev på telefon, og at han har blitt fortalt at han vil bli utvist fra Norge, skriver Reuters.

Gruppen sier at Medvedev kommer til å bli drept på brutalt vis dersom han returneres til Russland.

Risnes sier til Nettavisen at han ikke har noen kjennskap til at Medvedev skal utvises.

– Jeg har ingen kjennskap til det. Det er helt uaktuelt, det er utenkelig at han skulle bli deportert noe sted, sier Risnes.

Også overfor VG avviser Risnes påstanden om utvisning.

– Deportasjon har ikke vært et tema nå, og det er naturligvis helt utenkelig. Det er utenkelig fordi han har søkt om asyl, og det er gode grunner til å tro at det er hold i det han, sier han.

Gnisninger mellom Medvedev og politiet

Medvedev søkte asyl i Norge etter å ha tatt seg ulovlig over grensen fra Russland natt til fredag 13. januar. Han ble da pågrepet av en grensepatrulje fra Forsvaret og politiet i Pasvikdalen.

Kripos startet lørdag sine avhør av Medvedev om hans tjeneste i Wagner-gruppa, bekreftet Risnes overfor Dagbladet. Ifølge Risnes var Medvedev da innstilt på å dele informasjon.

Til VG sier Risnes mandag at det nå er gnisninger mellom politiet og hans klient.

– Han har vanskelig for å avfinne seg med de store sikkerhetstiltakene som er satt inn, og det skaper gnisninger med politiet. Man er nødt til å finne en løsning som gjør at man kan fortsette arbeidet med avhør og asylsøknad, sier Risnes.