35-åring erkjenner å ha drept sin far i Loddefjord

Faren, en 59 år gammel mann, ble knivstukket gjentatte ganger og døde av skadene på sykehus. 35-åringen er også tiltalt for å ha utsatt farens kone for vold, men nekter straffskyld for dette, skriver Bergens Tidende.

Hendelsen skjedde 4. mars i parkeringshuset på Vestkanten Storsenter i Loddefjord.

Mannen har tidligere forklart seg om en «vanskelig situasjon» som oppsto mellom ham og faren, og at han fulgte etter faren og hans kone til storsenteret der knivangrepet fant sted.

Farens kone ble utsatt for stikk, slag og spark, ifølge tiltalen.

Den tiltalte har en lang historikk innen psykiatrien, og ifølge rettsoppnevnte sakkyndige er det sannsynlig at mannen var utilregnelig på gjerningstidspunktet. Påtalemyndigheten har varslet at de kommer til å legge ned påstand om tvungent psykisk helsevern for mannen.

Fylkeslegen har konkludert med at den tiltalte mannen ikke har fått forsvarlig helsehjelp.