Elvenes nominerer Aleksej Navalnyj til fredsprisen

– Navalnyj er blant de få tydelige opposisjonelle mot Putins autoritære regime i Russland, noe som har vært nær med å koste ham livet, skriver Elvenes i sin begrunnelse for å nominere opposisjonspolitikeren til årets fredspris.

Navalnyj var en av favorittene til Nobels fredspris i fjor.

I to år har han vært fengslet. Han soner i en straffeleir i nærheten av byen Vladimir. I mars i fjor ble han dømt til ni års fengsel for en rekke lovbrudd som han og hans støttespillere sier er politisk motivert. Han sonet da allerede en dom for brudd på meldeplikten. Lovbruddet skyldtes at han var forgiftet og lå i koma på et sykehus i Tyskland i 2020.

– Navalnyj er i dag holdt som politisk fange i Russland, på tvilsomme anklager. Han beviste sitt mot da han returnerte til Russland etter et mislykket attentatforsøk mot ham. Han visste hvilken fare som ventet ham i Russland, men like fullt reiste han tilbake. Som opposisjonell har Navalnyj i hovedsak arbeidet mot korrupsjon, skriver Elvenes.