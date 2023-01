Nødetatene rykket mandag ut etter melding om en kajakkvelt i Suldal i Ryfylke like før klokken 9. Også et redningshelikopter ble sendt ut til stedet, opplyste Sørvest politidistrikt på Twitter.

Meldingen gikk ut på at to personer var i kajakken, og at en person skal ha klart å ta seg til land.

– En annen roper på hjelp. Flere på stedet som forsøker å hjelpe, skrev politiet.

Kort tid senere meldte politiet at de involverte var i trygghet.