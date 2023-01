I saken er det blant annet beslaglagt våpen, som har flere likheter med våpen som er beslaglagt i Sverige, skriver NRK. Politiet mener våpnene som ble beslaglagt i Norge, skulle selges videre.

Det norske brødreparet er dømt for vold og medvirkning til vold i Sverige. De er også mistenkt for Tiktok-bedragerier i Norge, men den saken er det ikke tatt ut tiltale i ennå.

– Saken som vi har etterforsket har vært kompleks, og vi har hatt et behov for å dele den opp. Den saken som kommer nå er stor, sier politiinspektør Christian Berge til NRK.

Totalt er det antatte nettverket tiltalt for nær 20 lovbrudd. Det er alt fra grovt heleri, dokumentforfalskning, smugling av alkohol og sigaretter og oppbevaring av narkotika og våpen.

Advokat Morten Furuholmen, som representerer storebroren, sier at de absolutt ikke er enig i at han har vært leder for et organisert kriminelt nettverk. Han erkjenner delvis straffskyld for de delene av tiltalen som omhandler salg av alkohol og tobakk, samt dokumentforfalskning.

– Dette er en sak som både min klient, og ikke minst hele hans familie har vært påvirket av i svært mange år. Det har vært pågang fra politiet som har reaktivert traumer de har hatt med seg fra hjemlandet, sier forsvareren.

Lillebroren erkjenner delvis straffskyld for noen av de mindre postene, men ikke for resten.