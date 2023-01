Bocuse d’Or 2023

Verdensfinalen i kokkekonkurransen arrangeres annethvert år i januar i Lyon i Frankrike. Kokken Filip August Bendi og hans team representerer Norge og skal i aksjon søndag ettermiddag, før konkurransen avsluttes mandag.

Kinesisk nyttår

Kinesere og kinesiskættede verden over feirer overgangen fra et år til et annet i den tradisjonelle, kinesiske kalenderen.

Fransk-tysk toppmøte med Macron og Scholz

Frankrikes president Emmanuel Macron leder et fransk-tysk toppmøte i Paris hvor også Tysklands statsminister Olaf Scholz deltar. De to skal blant annet diskutere energikrisen og forsvarspolitikk. Møtet arrangeres i forbindelse med 60-årsdagen for Élysée-traktaten.

Ødegaard og Haaland i aksjon i Premier League

To norske superstjerner spiller kamper i Premier League søndag ettermiddag. Klokka 15 tar Erling Braut Haalands Manchester City imot Wolverhampton. 17.30 møter Martin Ødegaards Arsenal Manchester United.