– Mannen i førtiårene var alene i bilen. Undersøkelser tyder på at personbilen kom over i motsatt kjørefelt, skriver politiet i Sørvest på Twitter.

Politiet jobbet lenge med å frigjøre vedkommende. Veien ble da foreløpig stengt i begge retninger.

Politiet meldte først om ulykken klokken 4.21.

Sjåføren i vogntoget er fysisk uskadd. Hun blir ivaretatt av helsevesenet og arbeidsgiver.

Ifølge Vegtrafikksentralen vest er det ingen egnede omkjøringsmuligheter for tyngre kjøretøy, men det er omkjøring for personbiler via fylkesvei 466 ved Flikka og videre inn på fylkesvei 42 via Tonstad og Gyadalen. Veien åpnes senere på dagen søndag.