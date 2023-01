Leilighetsbygg i Porsgrunn ble evakuert etter brann

Sørøst politidistrikt opplyser at nødetatene rykket ut etter melding om røykutvikling i bygget i Storgata klokken 2.10 natt til søndag.

En drøy halvtime etterpå var brannen slokket. Den skal ha startet i stikkontakt og ledninger. Det var ingen til stede i leiligheten brannen oppsto i.

Politiet evakuerte beboerne i bygget, der det er registrert nærmere 40 personer bosatt. og det er ikke meldt om skadde. Men politiets egne folk skal ha pustet inn en del røyk.

Klokken 3.50 opplyser politiet at noen av beboerne får flytte tilbake til leilighetene, mens andre blir flyttet til et hotell for natten.

Årsaken til brannen er foreløpig ukjent, men politiet har startet etterforskning.